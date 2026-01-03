Mara Lezama da bases laborales a 70 brigadistas de vacunación en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama Entregó bases laborales a 70 brigadistas eventuales de vacunación en Cancún, una medida que da estabilidad

La entrega de bases laborales a 70 brigadistas eventuales de los programas de vacunación de la Secretaría de Salud marcó un avance que, de acuerdo con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, representa un acto de justicia social para quienes han dedicado años a cuidar la salud de la población en Quintana Roo.

El evento se realizó en Cancún y también incluyó a personal eventual con antigüedad que realiza labores administrativas en estos programas.

Durante su mensaje, la mandataria destacó que la basificación va más allá de un trámite administrativo, ya que significa estabilidad, seguridad y bienestar para las familias del personal de salud, Señaló que se trata de recursos públicos que regresan a la gente, en especial a quienes recorren comunidades y están directamente vacunando a la población.

Mara Lezama explicó que esta acción forma parte del gobierno humanista con corazón feminista y fortalece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, al ofrecer mejores prestaciones y certeza laboral, además de dignificar el trabajo del personal que ha sostenido los servicios de salud en el estado, recordó que los brigadistas cumplen con el perfil académico de auxiliar de enfermería, conforme al profesiograma de la Secretaría de Salud, y que su compromiso ha sido constante a lo largo de los años.

Para cubrir los salarios y prestaciones del personal basificado, el gobierno estatal destinará una inversión anual de 29 millones 278 mil 360.85 pesos, provenientes de recursos estatales. La gobernadora subrayó que esta inversión refleja una decisión de justicia social y reconocimiento al trabajo realizado en todo el territorio quintanarroense.

Por su parte, el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, señaló que este logro es resultado de la visión humanista de la actual administración y afirmó que dignificar al personal es clave para fortalecer los servicios de salud.

Añadió también que la basificación brinda tranquilidad a los hogares y reconoce el esfuerzo diario de quienes han protegido la salud de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores.

Durante el acto también se reconoció la labor de las vacunadoras y vacunadores, quienes han recorrido comunidades y tocado puertas para cumplir con las metas de cobertura. En nombre de los beneficiarios, Zeila Canul Parra agradeció a la gobernadora por la basificación obtenida tras más de ocho años de servicio y afirmó que este paso dignifica su trabajo y el de sus compañeras y compañeros.