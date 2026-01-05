Armenta presume ahorro y cierra paso al saqueo en obra pública

Maquinaria Puebla Con maquinaria propia, ahorro millonario y obras estratégicas en marcha, el gobernador Alejandro Armenta

El gobierno de Puebla arrancó una nueva etapa en la forma de hacer obra pública. Al ejecutar trabajos con maquinaria del propio estado, los costos se han reducido hasta en un 60 por ciento y se ha frenado una práctica común del pasado: inflar presupuestos y favorecer constructoras ligadas a autoridades municipales, aseguró el gobernador Alejandro Armenta.

Durante un recorrido por obras en la capital y la Zona Metropolitana, el mandatario subrayó que este modelo no solo abarata los proyectos, sino que también rompe con esquemas de corrupción heredados de administraciones anteriores. En su primer año de gobierno, dijo, esta estrategia permitió un ahorro de 525 millones de pesos gracias al manejo transparente de los recursos públicos.

“No se pidió el voto para llegar a los cargos a enriquecerse. El dinero es del pueblo y así debe manejarse”, sentenció Armenta, al reiterar que ni dependencias estatales, ni funcionarios, ni ayuntamientos deben convertirse en fuentes de saqueo. Añadió que su administración se rige por los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, el gobernador fue enfático al señalar que existe una obligación ética de denunciar cualquier acto de corrupción, ya sea de funcionarios estatales o municipales. “En mi gobierno no hay complicidades; todas las autoridades deben conducirse conforme a la ley”, recalcó.

Como parte de estas acciones, Armenta puso en marcha la rehabilitación de seis kilómetros del Bulevar Atlixco, una obra con impacto directo para más de 171 mil personas y beneficios indirectos para más de 2 millones. Además, supervisó los Módulos de Pavimentación que operan en siete puntos de la Zona Metropolitana, donde se intervienen 42 kilómetros de vialidades en favor de más de medio millón de habitantes.

El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, encabezó enlaces de supervisión simultáneos en vialidades como la Carretera Federal a Tlaxcala, la Prolongación de la 11 Sur, la Avenida 24 Sur, la Carretera Valsequillo y la carretera a Nenetzintla, entre otras. Destacó que estas obras mejoran la movilidad y reducen los tiempos de traslado diarios.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que la intervención en el Bulevar Atlixco abarca 120 calles y fortalece la conectividad con la Mixteca Poblana, además de impulsar el turismo y facilitar el traslado de productores del campo. La vialidad conecta con el Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl, Bulevar Las Torres y las Cholulas, con un flujo estimado de entre 60 mil y 80 mil vehículos diarios.

Las obras benefician a colonias y comunidades como Geo Villas Atlixcáyotl, Las Ánimas, Emiliano Zapata, Concepción la Cruz, San Bernardino Tlaxcalancingo, Chipilo, Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec, Estrellas del Sur, San José Mayorazgo y la Reserva Territorial Atlixcáyotl, entre otras.

Vecinos y comerciantes coincidieron en que la rehabilitación era urgente. Araceli Ambrosio Hernández señaló que la carretera estaba en malas condiciones y registraba constantes accidentes, mientras que Héctor Vallejo, comerciante de la zona, afirmó que el bulevar llevaba más de siete años en el abandono. Para ambos, la obra representa un respiro para la movilidad y la economía local.