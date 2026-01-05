El Gobierno de Morelos reafirma la dignificación policial como eje central de la estrategia estatal de seguridad pública

Gobierno de Morelos: seguridad pública

Como parte de la estrategia integral de dignificación policial y de fortalecimiento institucional, el Gobierno de Morelos, reconoció en el marco del Día de la y el Policía, el trabajo que diariamente realizan las y los elementos de seguridad pública.

El evento tuvo lugar en el municipio de Xochitepec, en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad (AEESS).

Margarita González Saravia, titular del Poder Ejecutivo estatal, anunció un incremento salarial histórico para las y los efectivos policiales de menor rango. Con esto el policía raso (aquel que no cuenta con ningún grado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana), percibirá un ingreso mensual de 16 mil 030 pesos.

En su mensaje, la mandataria morelense apuntó que la demanda principal de la población es la paz y la seguridad. De igual manera señaló que su administración ha trabajado desde el inicio de la gestión para cumplir dicho objetivo.

Saravia también explicó que una de las primeras decisiones fue transformar la anterior coordinación en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de otorgarle mayor jerarquía en el gabinete estatal y los recursos necesarios para fortalecer su labor.

Gracias a esta decisión es posible consolidar una coordinación permanente entre instituciones, uno de los ejes centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad. Además, señaló que este trabajo ha generado resultados concretos, como lo es la reducción de diversos delitos en la entidad.

“Hemos logrado disminuir en un 20 por ciento el robo de vehículo; también han registrado una baja los homicidios dolosos y la extorsión. Estos avances responden a que la ciudadanía está recuperando la confianza en las instituciones de seguridad. También, las denuncias ciudadanas han aumentado en un 200 por ciento, lo que nos permite actuar con mayor eficacia para combatir la delincuencia”, puntualizó.

Asimismo Margarita González Saravia le entregó reconocimientos a cuatro elementos, dos mujeres y dos hombres, para reconocer su labor, compromiso y vocación de servicio en favor los habitantes del estado

Por otro lado, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comentó que el incremento salarial, vigente a partir del 01 de enero, es una forma de fortalecer la Estrategia Estatal de Seguridad Pública.

Urrutia Lozano, también indicó que, como resultado del trabajo coordinado con los 36 municipios, durante este año se entregaron 19 arcos carreteros de videovigilancia con tecnología de punta y 12 centros de comando.

Durante los primeros seis meses del 2026, el objetivo es instalar otros 20 arcos carreteros y sumar 12 nuevos centros de comando para poder de fortalecer la capacidad operativa del estado de cara a la justa mundialista de la FIFA 2026.

Por último, el titular, informó que este año, en los límites de los municipios de Ocuituco y Yecapixtla, se contará con un nuevo cuartel de la Policía Estatal, con el objetivo de reforzar la seguridad en ambas demarcaciones, así como en la ciudad de Cuautla.

Al evento también asistieron el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa; integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad; diputadas y diputados, así como autoridades federales, estatales y representantes del sector empresarial.