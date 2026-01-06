Puerto Morelos celebra 10 años como municipio con inversión histórica y visión de futuro: Mara Lezama

En el marco de la Sesión Solemne por el 10.º Aniversario de la creación del municipio de Puerto Morelos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a las y los portomorelenses en esta conmemoración destacando el carácter social de la municipalización, los avances alcanzados en la última década y una visión de desarrollo sostenible con justicia social.

La Sesión Solemne, en el parque Fundadores, fue presidida por Blanca Merari Tziu Muñoz y el Cabildo en pleno, con la asistencia de representantes de los Tres Poderes, así como de fundadoras, fundadores y personas distinguidas por su aportación al crecimiento del municipio.

Durante el mensaje de aliento, respaldo y apoyo a las y los habitantes, la Gobernadora subrayó que Puerto Morelos no nació hace 10 años, sino que es resultado de una historia construida por su comunidad, pescadores, familias fundadoras, mujeres y jóvenes que defendieron su identidad y lucharon por el derecho a gobernarse desde lo local. Enfatizó que la creación del municipio fue una conquista ciudadana que apostó por un desarrollo con rostro humano y respeto al medio ambiente.

Mara Lezama reconoció el esfuerzo de quienes impulsaron la municipalización y afirmó que, en estos primeros 10 años, el municipio ha registrado avances concretos. Detalló que entre 2023 y 2025 el Gobierno del Estado ha invertido más de 75 millones de pesos en obra pública para Puerto Morelos, priorizando acciones que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Entre las principales inversiones, destacó más de 40 millones de pesos destinados a vialidades para mejorar la conectividad y seguridad; más de 15 millones de pesos en infraestructura educativa y deportiva, principalmente en la construcción de domos escolares; y una inversión histórica de 20 millones de pesos en materia de seguridad ciudadana.

La gobernadora reiteró que cada peso invertido tiene un sentido social y responde a una visión de gobierno humanista con corazón feminista, en la que las personas están al centro de las decisiones públicas. En ese contexto, reconoció el papel fundamental de las mujeres de Puerto Morelos como motor del desarrollo local y reafirmó el compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen igualdad sustantiva y entornos seguros y dignos.

“Las mujeres de Puerto Morelos, madres, trabajadoras, emprendedoras, jefas de familia, son motor de este municipio. Por eso impulsamos políticas públicas, apoyos sociales y obras que también significan seguridad, espacios dignos y oportunidades para ellas, porque no puede haber justicia social sin igualdad sustantiva”, destacó.

Finalmente, Mara Lezama señaló que Puerto Morelos avanza hacia el futuro alineado al Plan Estatal de Desarrollo con visión al 2050, con un crecimiento ordenado, sostenible y solidario, que proteja el mar, el arrecife y los manglares. Subrayó que el desarrollo debe traducirse en prosperidad compartida y no en privilegios para unos cuantos.

Al concluir, llamó a celebrar no solo el aniversario del municipio, sino el orgullo de pertenencia y la fortaleza de su comunidad, asegurando que lo mejor para Puerto Morelos aún está por venir.

Previamente, la presidenta municipal Blanca Merari Tziu anunció que en este año de celebración se trabajará en un legado, un documento estratégico para consolidar el futuro de Puerto Morelos: el Plan Estratégico de Puerto Morelos 2050, alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2050 de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama.Asimismo, señaló que este año seguirá trabajando por más salud, mayor seguridad, además que será un año con muchas actividades conmemorativas.Durante esta sesión se dio lectura al Decreto de creación del municipio, se entregaron reconocimientos a mujeres y hombres distinguidos por su aportación al crecimiento del municipio, y se tomó la protesta a integrantes del Comité para la Organización y Promoción de la Conmemoración del 10º Aniversario de Puerto Morelos.

Junto con Mara Lezama, estuvieron en el presídium la diputada Alexa Murguía Trujillo, con la representación del Congreso del Estado, así como el magistrado José Raúl Gala Muedano, con la representación del Tribunal Superior de Justicia.

Estuvieron presentes, entre muchos invitados, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el senador Eugenio Segura; la diputada federal Mildred Ávila; el secretario de Turismo Bernardo Cueto, así como representantes federales, presidentas y presidentes municipales, exgobernadores y ex presidentes municipales.