Sandra Angulo asume la Secretaría de Transparencia en Sinaloa

Sandra Angulo Cázarez, nueva secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas

Luego de recibir el aval de la mayoría de los diputados del Congreso de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya le tomó protesta a Sandra Angulo Cázarez como titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, cargo desde el cual se integrará a la agenda estatal enfocada en el uso responsable del gasto público y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Durante el acto, el mandatario estatal pidió a la nueva funcionaria desempeñar su labor con responsabilidad y eficiencia, siempre apegada a la normatividad, especialmente en la atención, seguimiento y respuesta a las solicitudes de información pública, así como en la difusión clara de los datos que son de interés para la sociedad sinaloense.

Trayectoria de Sandra Angulo Cázarez

Angulo Cázarez cuenta con una trayectoria dentro de la administración pública estatal. Inició su carrera en el área de Tecnologías, donde participó en tareas operativas y de coordinación interna.

Más adelante, se desempeñó como administradora en la Secretaría de Obras Públicas, con responsabilidades relacionadas con la gestión administrativa, el control de procesos internos y el apoyo a la operación de proyectos de obra pública.

Posteriormente, ocupó cargos en áreas de Administración y Finanzas, vinculados al manejo de bienes, suministros y normatividad organizacional, funciones que implican control administrativo, procedimientos internos y uso de recursos materiales dentro del gobierno estatal. Además, ha tenido experiencia laboral en la iniciativa privada.

Con este nombramiento, Sinaloa fortalece la política administrativa enfocada en la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y la rendición de cuentas claras ante la sociedad.