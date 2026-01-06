Tamaulipas refuerza protección infantil y adolescente a más de 33 mil beneficiarios

SIPINNA refuerza acciones para proteger a la niñez en Tamaulipas Tamaulipas amplió capacitaciones, consultas y espacios de protección para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el estado

Con la meta de garantizar el respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el estado de Tamaulipas reforzó durante 2025 una serie de acciones enfocadas en la prevención, la participación y la sensibilización social, como parte de la estrategia estatal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con apoyo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)

La titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA en el estado, Ivette Salazar Márquez, informó que a lo largo del año se realizaron pláticas, talleres y conferencias dirigidas tanto a servidores públicos como a madres, padres, tutores y cuidadores.

En estos espacios se abordaron temas clave como el acoso escolar, la prevención del abuso sexual, el trabajo infantil, los derechos humanos y la comunicación con enfoque de infancia, alcanzando a un total de 33 mil 940 personas en distintos municipios.

De manera paralela, se desarrollaron jornadas nacionales en coordinación con los Sipinna municipales, enfocadas en el ámbito escolar. En estas actividades participaron 28 mil 178 estudiantes, quienes recibieron información sobre acoso escolar, la Ley Olimpia, derechos humanos y prevención de las violencias, con el objetivo de fomentar desde temprana edad una cultura de respeto y protección.

SIPINNA refuerza acciones para proteger a la niñez en Tamaulipas Tamaulipas amplió capacitaciones, consultas y espacios de protección para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el estado

En apoyo al desarrollo integral de la niñez, también se instalaron 23 espacios de protección en el estado, integrados por ludotecas y bebetecas, Estos espacios han beneficiado directamente a 685 niñas y niños, brindándoles entornos seguros y adecuados para su cuidado y desarrollo.

Entre las acciones destacadas del año se encuentra la consulta infantil “Comer es Nuestro Derecho”, organizada por World Vision, en la que participaron 5 mil 189 niñas y niños, quienes compartieron su opinión y experiencia en torno al derecho a la alimentación.

Además, se lanzó la convocatoria para integrar la Tercera Generación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (OPINNA). En este proceso participaron 103 jóvenes de 33 municipios del estado, de los cuales fueron electos 33 consejeros y consejeras, fortaleciendo la participación directa de la infancia y adolescencia en la construcción de políticas públicas en Tamaulipas.

Con estas acciones, el Sipinna estatal cerró 2025 con una agenda enfocada en escuchar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, colocando su bienestar como una prioridad en la vida pública del estado