Coahuila logra en 2025 los mejores indicadores en seguridad en 30 años

Coahuila en 2025 logró los mejores números de seguridad de los últimos 30 años, por lo que para 2026 tiene el gran reto de seguir avanzando, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al presidir la reunión de la mesa estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, primera del presente año para trazar la ruta.

Y agradeció al Congreso del Estado por el presupuesto histórico para seguridad con más de cuatro mil millones de pesos.

Destacó que hoy Coahuila es el segundo estado más seguro del país, así como el estado con el menor número de homicidios de México, de los cuales el 98 por ciento están resueltos.

Señaló que en homicidios hubo una disminución del 35 por ciento respecto a 2024 y los feminicidios se redujeron un 55 por ciento y que todos están resueltos.

Mencionó que en 2025 se implementaron operativos muy importantes con la política de cero tolerancia con 509 cateos coordinados, lo que se tradujo en 317 personas detenidas, armas de fuego, cartuchos, droga e inmuebles asegurados; y se cumplimentaron 4 mil 238 órdenes de aprehensión, lo que fue un incremento del 114 por ciento.

El gobernador tuvo también palabras de agradecimiento para los ciudadanos por la gran participación que tienen a través de los grupos de whatsapp, con más de cien mil usuarios conectados en los diferentes grupos de seguridad en el caso de Saltillo, modelo que se ha replicado en otros municipios de la entidad.

Indicó que para 2026 se fortalecerán todos los operativos en temas como extorsión, vigilancia carretera y turismo para el Mundial de Fútbol 2026, en donde estarán trabajando más de 10 mil elementos de seguridad de todas las corporaciones para cuidar a nuestra gente y a los visitantes.

“Seguiremos siendo implacables contra los delincuentes. Aquí en Coahuila vamos a seguir coordinados al cien por ciento, vamos a seguir trabajando con voluntad, vamos a seguir fortaleciendo nuestro modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; y todo con el objetivo de que nuestra gente tenga seguridad y una mejor calidad de vida”, finalizó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.