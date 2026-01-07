En Sinaloa inicia entrega de la Beca Rita Cetina en secundarias de Navolato

Entrega de Beca Rita Cetina en secundarias de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó tarjetas del Bienestar correspondientes a la Beca Rita Cetina Gutiérrez, para 222 alumnas y alumnos del nivel de secundaria de cuatro escuelas de Navolato, que forman parte de un total de 28 mil estudiantes de nuevo ingreso, de un total de 137 mil estudiantes de secundaria en todo Sinaloa.

“Lo más importante para ustedes es que reciban su beca, y no es un apoyo, no le llamen apoyo, es beca, y al rato no le van a llamar beca, le van a llamar derecho, ¿qué diferencia tiene esto? Como la Beca Benito Juárez que ya es un derecho porque está en la Constitución”, explicó Rocha Moya.

Cabe destacar que esta Beca Rita Cetina se entregará a 137 mil alumnas y alumnos de secundaria en todo Sinaloa, y representa una cantidad de mil 900 pesos bimestrales, pero en el caso donde una familia tenga a dos hijos al mismo tiempo estudiando secundaria, al segundo de ellos se le entregará también un apoyo de 700 pesos bimestrales, de modo que en total la familia recibirá 2 mil 600 pesos de apoyo económico.

Por parte de los madres y padres de familia, hizo uso de la voz para expresar unas palabras de agradecimiento la señora Miriam Angélica Gutiérrez Escoto. “Quiero darle las gracias al doctor Rubén Rocha Moya, de antemano muchas gracias por el apoyo tan esperado para nuestros hijos, para que tengan más comodidades para sus estudios y también muchas gracias a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por apostarle a la educación y ayudarnos, para que nuestros hijos tengan las herramientas necesarias para salir adelante”, dijo.

El mandatario estatal visitó la plazuela de la sindicatura de Villa Ángel Flores, mejor conocida como La Palma, acompañado por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, donde fue recibido por el presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza; por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; y por la coordinadora del Programa de Becas del Bienestar en Sinaloa, Denisa Magdalena Flores Ojeda, y los padres de familias que recibieron su tarjeta del Bienestar.

