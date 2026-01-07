La magia de Día de Reyes toca a la puerta de los hospitales en Puebla

Entrega de juguetes a niños en hospitales de Puebla Entrega de juguetes a niños en hospitales de Puebla

La magía del Día de Reyes llegó este miércoles a las unidades hospitalarias del sur de la capital poblana. De una forma muy especial y llena de alegría niñas y niños que se encuentran bajo atención y tratamiento médico recibieron alrededor de 500 juguetes, regalos que fueron entregados como muestra de la visión solidaria que mantiene el gobierno de Alejandro Armenta.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron los hospitales de la Niñez Poblana, General del Sur y de la Mujer (Posada AME). Acompañando a los tres reyes magos se encontraba el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, para convivir con las y los pequeños pacientes y compartir momentos agradables.

“Venimos contentos y alegres, de parte del gobernador Alejandro Armenta, a entregar juguetes y a recordarles a las niñas y niños que no están solos, que su bienestar es una prioridad y que su fortaleza nos inspira todos los días”, expresó Olivier Pacheco, quien también estuvo acompañado por la subsecretaria María del Rocío Rodríguez Juárez.

Por su parte, Berenice Heredia Busto, titular del Voluntariado de los Servicios de Salud, dijo que con el propósito de mantener la magia e ilusión en la situación médica que atraviezan los niños y niñas, estas acciones continuarán durante la semana en distintos hospitales al interior del estado.

Para el Gobierno de Puebla estas acciones reiteran su compromiso de brindar una atención más completa, cercana y solidaria con los niños que se encuentran bajo una estancia hospitalaria.