Llevan servicios médicos a policías auxiliares en 9 regiones de Puebla

Policía auxiliar Puebla Llevan servicios médicos al personal y familiares de la cooperación en nueve municipios del estados

Para reforzar la prevención y el cuidado a la salud dentro de la Policía Auxiliar, servicios de salud realizaron la “Jornadas Itinerantes de Salud” en nueve delegaciones del estado, llevando atención médica directa al personal operativo, administrativo y a sus familias.

La estrategia forma parte del compromiso institucional de acercar los servicios de la Clínica-Hospital a quienes laboran fuera de la capital.

Dentro de los municipios recorridos se encuentra Teziutlán, Tepeaca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Huauchinango, Oriental y Zacatlán, donde el personal médico brindó a los trabajadores atención sin necesidad de traslados largos, facilitando el acceso a servicios básicos de salud.

Durante estas jornadas se ofrecieron consultas generales, toma de signos vitales, vacunación, detección de diabetes e hipertensión, orientación nutricional y entrega de medicamento, acciones enfocadas en atender de manera oportuna posibles padecimientos y promover hábitos de autocuidado entre las y los elementos.

La corporación informó que esta primera etapa permite detectar a tiempo enfermedades comunes y fortalecer la cultura de la prevención, con un impacto directo en el bienestar del personal y de sus familias.

Con estas acciones y bajo una visión de atención cercana y humanista del gobernador Alejandro Armenta , la Policía Auxiliar busca mejorar las condiciones de salud de su gente y contribuir al bienestar integral de quienes forman parte de esta institución en todo el estado.