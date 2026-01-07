Marina continúa con operativos de estrategia “Pez Vela 2025″en Colima

Operativos de Estrategia "Pez Vela 2025"

La Secretaría de Marina (Semar) y distintas autorides de seguridad pública federal informaron este miercoles que se mantienen firmes con el arranque del nuevo año con las acciones necesarias que apoyan y forman parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025″ en el estado de Colima.

Dicho plan inició el 29 de diciembre de 2025 a la fecha y en el que se llevaron a cabo despliegues operativos permanentes en zonas estratégicas de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Minatitlán, Cuauhtémoc, Armería, Villa de Álvarez y Colima, fortaleciendo la presencia institucional y las labores de vigilancia para proteger a la población.

Los resultados que han dejado estas labores han sido la detención de 43 personas presuntamente relacionadas a actividades ilegales, el aseguramiento de 225 dosis de presunta metanfetamina, 3, 215 dosis de hierba seca con pariencia similar a la marihuana, un arma corta y 13 cartuchos útiles, además de nueve vehículos que presuntamente fueron utilizados con fines delictivos y que ya fueron puestos a disposición de la autoridades corresponientes.

Con todas estas acciones, la Secretaría de Marina y las autoridades de los tres órdenes de gobierno reiteran su compromiso para seguir fortaleciendo la seguridad y tranquilidad para Colima.