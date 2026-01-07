Sinaloa busca mantenerse como primer lugar de transparencia a nivel nacional

Rubén Rocha ante medios de comunicación en Sinaloa

Actualmete Sinaloa es uno de los estados a nivel nacional que se ubica entre las cinco entidades federativas sin montos presupuestales por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, y al respecto el Gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que se trabaja de manera continua para mantenerse en esta posición privilegiada.

Ante periodistas en la comunidad de la Palma, en Navolato, donde el gobernador acudió para la entrega de la beca de educación básica “Rita Cetina Gutiérrez” afirmó que el nombramiento de Sandra Angulo Cázares como nueva titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas es una de las medidas tomadas para este objetivo, pues se trata de una persona con amplia experiencia en el tema.

“Estamos en el primer lugar de transparencia a nivel nacional, junto con otros cuatro, pero es la misma, es el primer lugar entre los estados, entonces vamos a defender, quiero que en febrero, por ejemplo, que se da el último reporte de 2024, vengamos igual, en cero observaciones”, dijó al respecto.

Por último Rubén Rocha señaló que la nueva Secretaria tiene el conocimiento necesario para garantizar la correcta operación de la política administrativa, y que tiene como principal objetivo la rendición de cuentas claras a la ciudadanía sinaloense.