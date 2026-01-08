Coahuila reforzará en 2026 la prevención y combate de incendios forestales

. El gobernador Manolo Jiménez encabezó la Mesa de Coordinación Estatal.

Cuidar el territorio que habitamos también es una forma de cuidarnos entre todos. Bajo esa premisa, Coahuila mantendrá y reforzará este 2026 la estrategia integral de prevención y combate a los incendios forestales, con un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad civil. Así se estableció durante la reciente reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el encuentro se destacó que, en lo que va de la actual administración estatal, se han destinado más de 100 millones de pesos a acciones de prevención, atención y combate de incendios forestales. Una inversión histórica que hoy se refleja en resultados concretos, Coahuila se encuentra entre las entidades con menor número de incidentes y menos hectáreas afectadas a nivel nacional.

Más allá de las cifras, este esfuerzo habla de una convicción clara, anticiparse, estar preparados y responder a tiempo. Los recursos invertidos han permitido fortalecer la capacidad técnica, tecnológica y operativa del estado, logrando una atención más eficaz y oportuna ante cualquier contingencia.

Actualmente, Coahuila cuenta con un estado de fuerza cercano a los 400 combatientes distribuidos en todas las regiones, así como con 40 unidades de respuesta inmediata entre pick ups 4x4, camiones y vehículos tipo ATV, tres aeronaves del gobierno estatal y más de 35 fuentes de agua georreferenciadas estratégicamente, fundamentales para atender los incendios lo más cerca posible de su origen.

Para este 2026, se garantizarán todas las medidas de protección necesarias para la seguridad de los brigadistas y se avanzará en un plan de carrera que contempla capacitación constante y cursos especializados. Detrás de cada incendio atendido hay mujeres y hombres que arriesgan todo por proteger nuestros bosques, comunidades y recursos naturales, y su seguridad sigue siendo una prioridad.

Durante 2025 se registraron 54 connatos de incendio que, gracias a una reacción rápida y coordinada, no lograron extenderse. Fueron 54 incendios que no ocurrieron, gracias a la prevención y a la atención inmediata. En total, se reportaron poco más de 66 incendios y una afectación aproximada de seis mil hectáreas, cifras que colocan a Coahuila entre los estados mejor evaluados en la atención de este tipo de emergencias.

Seguir trabajando en equipo, mantenernos atentos y actuar a tiempo ha marcado la diferencia. La prevención y la reacción rápida han sido clave para evitar que los incendios se salgan de control, y ese seguirá siendo el camino en este 2026, cuidar nuestro entorno, proteger lo que es de todos y hacerlo con responsabilidad compartida.