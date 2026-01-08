Entregan 30 cuartos habitación en Yucatán para reducir el rezago de vivienda

Cuartos habitación en Chichimilá El Gobierno de Yucatán tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y llevar justicia social a las familias

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la entrega de 30 cuartos habitación en la cabecera municipal de Chichimilá y en la comisaría Chan X-Caíl , esto como parte de una nueva acción de la estrategia estatal de vivienda digna, enfocada en reducir rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de las familias yucatecas.

Durante el acto, el mandatario estatal subrayó que estas obras no solo representan infraestructura, sino bienestar, salud y dignidad para 30 familias que ahora cuentan con espacios más seguros para vivir. Señaló que este tipo de apoyos son parte de una política social que busca atender de manera directa a las comunidades que por años estuvieron olvidadas.

Díaz Mena explicó que el programa “Construyendo Bienestar” contempla la edificación de 884 cuartos habitación en 32 municipios del estado, con una inversión que supera los 115 millones de pesos. En el caso específico de Chichimilá, se destinó una inversión cercana a los cuatro millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, lo que permitió construir cuartos con techos firmes y paredes de bloc.

Además de los cuartos habitación, el gobernador detalló que en el municipio se construyó un aula nueva, se rehabilitaron baños y se equipó con computadoras el Colegio de Bachilleres, también se reconstruyeron y rehabilitaron ocho kilómetros de caminos rurales, beneficiando a más de 100 productoras y productores del campo, y se entregaron insumos apícolas para fortalecer el trabajo de las y los apicultores.

A estas acciones se suma la instalación de 11 sistemas de riego con paneles solares, con una inversión superior al millón de pesos. Asimismo, anunció que en coordinación con el DIF Yucatán, presidido por Wendy Méndez Naal, se construirá un comedor en la primaria “Cuauhtémoc” de la comisaría de San Pedro, además de otorgar apoyos a mujeres para impulsar sus actividades productivas.

El mandatario también hizo el compromiso de equipar la Casa de Cultura de Chichimilá y de trabajar junto con el ayuntamiento para habilitar un espacio más amplio de recreación para niñas y niños cerca del parque principal de la cabecera municipal.

Por su parte, el director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), Felipe Cervera Hernández, precisó que en este municipio se ejecutan 30 acciones de vivienda, incluido un cuarto habitación inclusivo y destacó que la instrucción del gobernador es llevar los apoyos a donde realmente se necesitan.

En representación de las familias beneficiadas, Silvia Uc May agradeció la entrega del nuevo cuarto habitación para su padre, al señalar que significa seguridad y tranquilidad para su hogar, así como una oportunidad de un mejor futuro.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas la secretaria de Bienestar, Fátima Perera Salazar; la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño; así como diputadas y diputados locales.