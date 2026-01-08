Más de 34 mil docentes inician taller para reforzar la enseñanza en Sinaloa

Taller Intensivo “Ser y hacer en comunidad de aprendizaje” Docentes de educación básica de Sinaloa iniciaron una jornada previa al regreso a clases que busca fortalecer la práctica educativa

En el estado de Sinaloa, más de 34 mil maestros de educación básica comenzaron el Taller Intensivo “Ser y hacer en comunidad de aprendizaje”, una actividad formativa que marca el arranque de la segunda etapa del ciclo escolar 2025-2026 y antecede al regreso de las y los estudiantes a las aulas, programado para el próximo lunes 12 de enero.

El taller se desarrolla durante jueves y viernes, teniendo como propósito reforzar las estrategias pedagógicas, compartir experiencias entre colectivos docentes y avanzar en la transformación de la práctica educativa, con énfasis en el trabajo colaborativo y el bienestar de la comunidad escolar.

Durante un recorrido por distintos planteles, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, acompañada por la subdirectora de Primarias Federalizadas, María Engracia Uzeta Figueroa, y el jefe del Departamento de Secundarias Técnicas, Ricardo González Aispuro, destacó la importancia de estos espacios para unificar criterios y enfrentar los retos académicos del año.

En su visita a la Escuela Primaria Federal “Joaquín Alejandro Castro Rivera”, donde se reunieron docentes de siete planteles de la Zona Escolar 126, la titular de la SEPyC señaló que estos encuentros permiten fortalecer la comunicación entre maestras y maestros y construir soluciones conjuntas desde el aula.

Más tarde, al dialogar con los colectivos de las Secundarias Técnicas número 72 y 91, Félix Niebla subrayó la necesidad de dar continuidad a las trayectorias educativas y preparar a las y los estudiantes para los desafíos actuales, incluyendo el uso responsable de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial, la cual —dijo— debe incorporarse desde la educación básica con el acompañamiento docente.