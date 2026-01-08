Producción y pesca de camarón en Sinaloa mantiene un coportamiento favorable al inicio de 2026

Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, dio a conocer que en este inicio de 2026 la producción del camarón, tanto en pesca como en acuacultura presenta un comportamiento favorable con precios estables y expectativas en producción.

Producción y cosecha de camarón en Sinaloa

La secretaria estatal informó que la veda temporal del camarón, está estipulada para el 3 de marzo, y que se acordó realizar muestreos técnicos para evaluar la posibilidad de adelantarla o retrasarla, dependiendo de los índices biológicos. Asimismo, indicó que durante el presente mes de enero se tiene programada una reunión con la Conapesca para analizar la posibilidad de extender el periodo de captura.

Guerra Mena señaló que el ciclo productivo continúa en curso, con avances significativos en volumen de cosecha y con expectativas de cierre una vez concluido el último periodo, que cerrará en febrero o marzo. Indicó que hasta ahora se han acumulado 89 mil toneladas de la cosecha cuyo precio se está manejando en 145 pesos dependiendo el tamaño.

En cuanto a los apoyos gubernamentales, la secretaria, aseguró que durante este año se mantendrán los programas que impulsa el gobernador, Rubén Rocha Moya, entre ellos el Bienpesca Estatal, que se entregará entre septiembre y octubre, así como los programas de Motores Marinos y Pangas, Inspección y Vigilancia, Pesca Deportiva, los Puntos de Verificación de Inspección Sanitaria en Casetas y Repoblamiento de Presas y Embalses.