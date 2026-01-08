Puebla apuesta por el “Astroparque” y nuevos ecoparques para impulsar ciencia y turismo

Puebla apuesta por Ecoparques Con astroparque, Puebla será referente nacional en turismo científico

Con la puesta en marcha del Astroparque, Puebla apunta a convertirse en un punto clave del turismo científico y astronómico en el país; así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Armenta, quien destacó que se trata de un proyecto único, impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por Rosaura Ruiz.

El mandatario señaló que la administración estatal participa de manera activa en todos los proyectos tecnológicos promovidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la soberanía tecnológica y generar prosperidad compartida en las regiones donde se desarrollan estas iniciativas.

Además del Astroparque, Armenta informó que durante este año comenzará la construcción del Ecoparque de La Malinche y el de Los Humeros, ubicados al nororiente del estado, ambos proyectos ya cuentan con los permisos necesarios y están pensados para reforzar a Puebla como un destino atractivo a nivel nacional.

El gobernador recordó que Puebla posee una riqueza natural poco común, al concentrar algunas de las montañas más importantes del país, como La Malinche, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Citlaltépetl y la Sierra Negra. Por ello, explicó que los planes de rescate ambiental contemplan la protección y rehabilitación de estas zonas, con un enfoque en el bienestar de la población.

Con estas acciones, el gobierno estatal refrenda su compromiso de impulsar la ciencia, la tecnología y el turismo sostenible como motores de desarrollo, buscando que estos proyectos se traduzcan en beneficios directos y en generación de riqueza para las comunidades.