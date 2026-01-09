Coahuila refuerza estrategia contra incendios forestales

Gobernador Manolo Jiménez Salinas con el equipo de protección El gobierno estatal segura en 2026 reforzando el combate a los incendios forestales en toda la entidad

Con el compromiso de no bajar la guardia, el gobernado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reforzará las acciones de prevención y combate de incendios forestales para este 2026; mediante trabajos coordinados entre dependencias de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

Durante una reciente sesión de la Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se destacó que en la actual administración se han destinado más de 100 millones de pesos a este rubro, una inversión que ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta del estado y colocarlo entre las entidades con menos incendios y menor superficie afectada a nivel nacional.

Gracias a estos recursos, Coahuila cuenta hoy con mayor capacidad técnica, tecnológica y operativa. Actualmente, el estado dispone de alrededor de 400 combatientes distribuidos en todas las regiones, así como 40 vehículos de respuesta inmediata (entre camionetas 4x4, camiones y unidades ATV), tres aeronaves del gobierno estatal y más de 35 fuentes de agua georreferenciadas, clave para atender los siniestros cerca de su punto de origen.

Uno de los puntos centrales para este 2026 será la protección y profesionalización de las brigadas. Las autoridades informaron que se garantizará el equipo de seguridad necesario para los combatientes y que ya existe un plan de capacitación y desarrollo, con cursos especializados que priorizan la seguridad personal durante la atención de emergencias.

En 2025 se registraron 54 connatos de incendio que fueron controlados de manera rápida, evitando que se convirtieran en siniestros mayores y por ende estos resultados respaldan la estrategia.

Aunque se contabilizaron más de 66 incendios en total y alrededor de seis mil hectáreas afectadas, la entidad se mantuvo en buenos niveles de atención y control frente a este tipo de contingencias.

El resultados de los esfuerzos han demostrado que la prevención y la reacción inmediata marcan la diferencia. Por ello, el llamado de las autoridades es a mantenerse atentos, coordinados y trabajando en equipo para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del estado durante el próximo año.