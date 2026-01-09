La educación en Puebla avanza con un nuevo edificio universitario

Gobernador Alejandro Armenta Puebla refuerza su liderazgo educativo con nuevo edificio universitario

Puebla sigue siendo uno de los estados principales en la educación del país y así lo dejo claro el gobernador del estado, Alejandro Armenta, al inaugurar el Edificio Liderazgo de la Universidad Anáhuac, una obra que muestra los avances el segundo clúster educativo más relevante a nivel nacional y espacio de desarrollo, innovación y competitividad desde la educación superior.

durante el acto, el mandatario recordó que en la entidad operan más de 14 mil 500 instituciones educativas y más de 480 universidades lo que ha permitido construir una infraestructura académica de alto nivel.

En ese contexto, reconoció a la Anáhuac como una institución clave en la formación de líderes con valores y principios, al destacar que varios de sus egresados hoy forman parte de la administración estatal, reflejando una coincidencia humanista entre el ámbito público y privado.

Armenta señaló que el nuevo edificio no solo representa crecimiento físico, sino liderazgo con responsabilidad social, subrayando que la universidad es un pilar dentro del clúster educativo poblano.

También felicitó al rector José Mata Temoltzin por quince años al frente del proyecto académico, periodo en el que se ha consolidado una universidad que distingue a Puebla en el escenario nacional.

Por su parte, Mata Temoltzin explicó que el Edificio Liderazgo Anáhuac cuenta con más de ocho mil 700 metros cuadrados de construcción y requirió una inversión cercana a los 490 millones de pesos. Afirmó que la obra es una muestra de confianza y visión de largo plazo, además de fortalecer un modelo educativo integral que combina excelencia académica, formación humana y vocación de servicio.

En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno de la Red de Universidades Anáhuac, el padre Alberto Simán, aseguró que este nuevo espacio marca un antes y un después para la institución y se convierte en un referente no solo para Puebla, sino para México. Señaló que el edificio va más allá de lo arquitectónico, al reforzar una misión enfocada en formar líderes comprometidos con la verdad, el bien común y el servicio a la sociedad.

A nombre del alumnado, el presidente de la Federación de Alumnos, Travis David Pérez Amezcua, destacó que la universidad no se mide por sus instalaciones, sino por la calidad humana de quienes la integran, añadió que el Edificio Liderazgo simboliza el trabajo en comunidad y el compromiso que implica ejercer un liderazgo cotidiano, y confió en que será un impulso para que las nuevas generaciones enfrenten retos, transformen su entorno y contribuyan al desarrollo de Puebla.