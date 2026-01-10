Beca “Rita Cetina” llega a secundarias de Cancún para frenar el abandono escolar en Quintana Roo

Beca “Rita Cetina” en Cancún Con la entrega de tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”, el gobierno de Quintana Roo refuerza el apoyo directo a familias con hijas e hijos en secundaria y avanza en justicia social educativa

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la ceremonia de entrega de 374 tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” a estudiantes de la escuela secundaria técnica “José Guadalupe Posada”, en Cancún, como parte de una estrategia para evitar que la falta de dinero sea motivo de abandono escolar.

Durante el evento, la mandataria destacó que este apoyo está pensado para todos, sin distinciones, basado en escuchar a las familias y atender lo que realmente necesitan.

También explicó que la beca busca cerrar la puerta al abandono escolar, un problema que suele presentarse cuando los recursos no alcanzan en casa, subrayó que se trata de un apoyo universal que reconoce la importancia de mantener a niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas y con mejores oportunidades de futuro.

En su mensaje, Mara Lezama insistió en que su administración, de corte humanista y con enfoque feminista, cumple lo que promete y apuesta por la educación pública como la principal herramienta para reducir desigualdades, tal como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

También hizo un llamado directo a las y los estudiantes para alejarse de las adicciones y a madres y padres para mantener una comunicación cercana con sus hijas e hijos

La entrega de esta beca en la secundaria “José Guadalupe Posada”, la entrega de las 374 tarjetas benefició a 191 alumnas y 183 alumnos, lo que permitió cubrir el 91 por ciento de la matrícula del plantel, con la meta de integrar próximamente a quienes aún faltan por recibir el apoyo.

La gobernadora recalcó que estos resultados son posibles gracias al trabajo conjunto entre la Federación, el Estado y la comunidad, y reiteró que su gobierno actúa desde el territorio y no desde el escritorio. “No administramos la desigualdad, la combatimos”, afirmó al remarcar que fortalecer la educación es clave para construir bienestar y paz.