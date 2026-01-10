Coahuila refuerza coordinación por bajas temperaturas

Temporada invernal en Coahuila El Gobierno de Coahuila activó un operativo conjunto con municipios y fuerzas federales, con casi 100 refugios listos (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González informó que por instrucción directa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene activa una estrategia de atención y prevención para proteger a la población, en especial a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Como parte de este operativo, en todo Coahuila se mantienen habilitados cerca de 100 refugios temporales con capacidad para atender a alrededor de 10 mil personas.

Estos espacios cuentan con cobijas, colchonetas, mantas térmicas, alimentos, bebidas calientes y atención médica básica, y se activan de forma inmediata cuando las condiciones climatológicas lo requieren.

La ubicación de los refugios puede consultarse a través de los canales oficiales de Protección Civil del Estado.

El secretario de Gobierno subrayó que, ante cualquier contingencia, la autoridad municipal es el primer contacto con la ciudadanía, pero cuenta de inmediato con el respaldo del Gobierno del Estado y de ser necesario, con el apoyo de las fuerzas federales mediante la activación de protocolos como el Plan DN-III-E.

Finalmente, el Gobierno del Estado hizo un llamado a la población para tomar precauciones, como no usar anafres o braseros dentro de las viviendas, utilizar calentadores solo en espacios ventilados, proteger a niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas, y reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1, que opera las 24 horas.