Puebla refuerza manejo y control del gusano barrenador, convirtiéndose en un referente nacional

Gusano barrenador Puebla, referente nacional en el manejo y control del gusano barrenador del ganado

El Gobierno del Estado de Puebla mantiene activa una estrategia permanente para prevenir y contener la presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), una plaga que representa un riesgo para el patrimonio ganadero.

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se realizan acciones continuas de supervisión, control y atención inmediata ante cualquier posible detección.

Aunque se han identificado algunos casos activos, las autoridades estatales informaron que todos se encuentran plenamente ubicados y bajo control sanitario.

El seguimiento técnico en campo, junto con la atención oportuna, ha permitido establecer un cerco que evita que el gusano barrenador se disperse hacia otras regiones del estado, lo que mantiene a Puebla con un índice bajo de casos y un estatus sanitario sólido.

Estas tareas no se limitan a la reacción ante brotes. De manera constante se llevan a cabo labores de información, capacitación y organización dirigidas a productoras y productores ganaderos, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar las prácticas de control de esta plaga en las unidades de producción.

El trabajo se realiza de forma coordinada con instancias especializadas como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa (CPA) y el Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla.

Con estas acciones, el gobierno estatal reiteró su compromiso de acompañar de cerca a las y los ganaderos, proteger la sanidad animal y garantizar la seguridad productiva del sector pecuario en todas las regiones de Puebla, fortaleciendo así una de las actividades clave para la economía rural del estado.