Sinaloa entrega abrigo y apoyo a familias jornaleras de Guasave ante el frío

Jornaleros agrícolas en Ruiz Cortines El Gobierno de Sinaloa brinda atención invernal a familias jornaleras

La llegada de las bajas temperaturas a Sinaloa activó la atención directa del Gobierno del Estado hacia uno de los sectores más expuestos al frío.

En la sindicatura de Ruiz Cortines, en el municipio de Guasave, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) desplegó una jornada de apoyo invernal para familias de jornaleros agrícolas que resienten con mayor fuerza los efectos del clima.

Durante la jornada, encabezada por la Dirección de Atención Social, se brindó apoyo a 365 familias integradas por trabajadores del campo originarios de Sinaloa y de otros estados del país como Durango, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, quienes se encuentran laborando en la región agrícola.

Como parte de esta atención, personal operativo de SEBIDES entregó 1,550 chamarras, además de 500 cobijas y 500 colchonetas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de abrigo y descanso para niños y adultos que enfrentan la temporada invernal en condiciones de vulnerabilidad.

La dependencia estatal informó que estas acciones responden a una estrategia permanente de acompañamiento social, enfocada especialmente en las familias jornaleras, a fin de atender necesidades inmediatas y contribuir a mejorar su calidad de vida, sobre todo cuando el frío representa un riesgo directo para la salud.

Las familias beneficiadas agradecieron los apoyos, al señalar que estos insumos resultan fundamentales para sobrellevar las noches frías y sentirse acompañados por las autoridades en momentos complicados.