Mariela Gutiérrez Mayores va por sanciones por alterar es invisibilizar placas vehiculares

La senadora del Estado de México Mariela Gutiérrez Escalante, propondrá mayor rigor en las saciones a automovilistas que alteren las placas vehiculares para evitar que sean identificados por faltas al reglamento de tránsito, e incluso en la comisión de algún delito.

Agregó que se deben realizar los ajustes en los respectivos reglamentos de tránsito o llevarlo al ámbito del Código Penal y recordó que a pesar de que ya está estipulado que la placa esté totalmente descubierta, persiste la falta de hacer ilegible este control vehicular, debemos sancionar la invisibilización del control de los autos.

Indicó que esta problemática se presenta en al menos tres zonas metropolitanas: la de Monterrey, la de Guadalajara y la del Valle de México.

De acuerdo a la senadora, esta propuesta no tiene la finalidad de criminalizar a los conductores, sino mantener y reforzar el orden público, aseguró la también secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

“En un Estado de Derecho, la libertad de tránsito está sujeta a la plena identificación quienes en ella intervienen para garantizar la convivencia armónica, ya que la alteración de placas es permitir la opacidad ante la ley, algo que ninguna sociedad moderna puede tolerar ante los retos actuales de seguridad”, agregó.

Puntualizó que en años recientes se ha detectado un incremento de conductas tendientes a evadir la responsabilidad civil, así como la acción de la justicia mediante la alteración física de las matrículas vehiculares.

Estas prácticas, añadió Gutiérrez Escalante, son diversas, entre las que se encuentran la obstrucción física; uso de micas y/o calcomanías; alteración definitiva: despintado y lijado de los números de la matricula o incluso el uso de pintura reflejante.

La mexiquense dijo que las acciones de ocultamiento o fácil apreciación de las placas vehiculares no son omisiones negligentes, sino actos deliberados que buscan generar un estado de anonimato para cometer desde infracciones de tránsito (como fotomultas) o peor aún, para facilitar la huida tras la comisión de delitos, algunos de ellos de alto impacto como robos, secuestros o atropellamientos.