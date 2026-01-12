En Sinaloa fortalecen el desarrollo laboral y emprendedor de más de 12 mil jóvenes

"Aprende y empléate" para la juventud sinaloense

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa (Sebides) benefició a más de 12 mil jóvenes sinaloenses en distintos municipios de la entidad durante el año 2025 en materia de empleo, capacitación y emprendimiento juvenil.

La Sebides junto con el Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), realizaron 19 ferias del empleo en siete municipios de la entidad, en las que participaron 3 mil 735 jóvenes sinaloenses, generando espacios de vinculación directa con oportunidades laborales formales.

De tal modo, ambas dependencias impartieron 70 talleres y capacitaciones a 8 mil 518 jóvenes a través del programa “Aprende y Empléate”, el cual brinda herramientas prácticas para el autoempleo y fortalece las capacidades emprendedoras de las juventudes.

Parte de la estrategia del gobierno estatal impulsará este programa en más municipios y comunidades del estado, con el objetivo de capacitar y contribuir en el desarrollo económico a más juventudes sinaloenses.

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable reiteró su compromiso de fortalecer acciones que promuevan el empleo, la capacitación y el emprendimiento juvenil, consolidando políticas públicas que generen mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las juventudes sinaloenses.

