Refuerzan brigadas invernal en Coahuila para apoyar a familias vulnerables

Las bajas temperaturas registradas en los últimos en Coahuila, obligaron al despliegue de brigadas invernales en distintos municipios, con el objetivo de apoyar a las familias que más resienten el frío durante esta temporada.

Por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno del Estado, a través de la estrategia Mejora Coahuila, que coordina Gabriel Elizondo Pérez y en coordinación con los ayuntamientos, realizó la entrega directa de despensas, cobijas y bebidas calientes en diversas comunidades consideradas de mayor vulnerabilidad.

En Saltillo, las acciones se llevaron a cabo en la colonia Héroes de Nacozari, en conjunto con el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Javier Díaz González. Ahí, además de entregar apoyos para mitigar el frío, se escucharon de primera mano las necesidades de las familias del sector.

Durante el recorrido, Gabriel Elizondo subrayó que estas brigadas buscan cuidar a la gente en momentos en los que el frío representa un riesgo real. Señaló que, por indicaciones del gobernador, el Operativo Invierno arrancó de manera simultánea en todo el estado, trabajando de la mano con alcaldes y alcaldesas para que los apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan. Recalcó que en Coahuila nadie enfrenta las bajas temperaturas en soledad.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y afirmó que el trabajo conjunto permite atender mejor a las familias. Señaló que las brigadas seguirán activas para dar respuesta a cualquier necesidad que se presente en los sectores más afectados por el frío.

Las brigadas se extendieron a distintos puntos del estado. En Torreón se atendió la colonia Ejido Flores Magón; en Ciudad Acuña, la colonia Enrique Martínez y Martínez; en Piedras Negras, la colonia Presidentes; y en Morelos, el ejido Álamos y varias colonias del municipio. En Monclova se realizaron recorridos en albergues, mientras que en Frontera las acciones se concentraron en la colonia Las Aves.

Asimismo, en Abasolo los apoyos se entregaron en la cabecera municipal; en Escobedo se atendió tanto la cabecera como los ejidos Primero de Mayo, Obayos y Agua de la Herradura; y en Castaños, las brigadas llegaron a las colonias Independencia y Santa Cecilia.

De manera paralela, en todo Coahuila se mantienen abiertos más de 100 refugios temporales, donde se ofrece resguardo, atención y apoyo a quienes lo requieran durante la temporada invernal. La ubicación de estos espacios puede consultarse en los canales oficiales del Gobierno del Estado.