Suspenden clases en 8 municipios de Sinaloa por frio, lluvias y posible caída de nieve

Suspenden Primer día de Clases en Sinaloa El regreso a clases se pospuso este lunes en nueve municipios de Sinaloa ante el pronóstico de lluvias intensas, bajas temperaturas y posible caída de nieve en zonas serranas

El primer día de clases no arrancó como se tenía previsto en varias regiones de Sinaloa; por recomendación de Protección Civil Estatal y ante las condiciones climáticas adversas, las autoridades determinaron suspender actividades escolares este lunes 12 de enero en el turno matutino de nueve municipios del estado, como medida preventiva por el frío y las lluvias.

La suspensión aplica para Culiacán, Sinaloa municipio, Badiraguato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, donde el pronóstico advierte precipitaciones persistentes y un aumento en los riesgos durante las próximas horas. Las autoridades pidieron a madres y padres de familia mantenerse atentos a la información que se emita a través de los canales oficiales.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la probabilidad de lluvias se incrementó de manera generalizada en todo el estado y se mantendrá alta durante las siguientes 24 horas, con posibilidad de tormentas acompañadas de actividad eléctrica; además, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de montaña de Badiraguato y San Ignacio, en los límites con Chihuahua y Durango.

En cuanto a la intensidad de las precipitaciones, se esperan lluvias ligeras en Ahome y Escuinapa; moderadas en Juan José Ríos, El Fuerte, Choix, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Mazatlán, Concordia y Rosario. Para Sinaloa municipio y Badiraguato se pronostican lluvias fuertes, mientras que en Cosalá y San Ignacio podrían registrarse lluvias muy fuertes.

Ante este escenario, Protección Civil reiteró el llamado a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales, mientras se evalúa la evolución del clima y se define la reanudación de clases en las zonas afectadas