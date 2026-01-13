En Coahuila el primer mes del año se vive entre arte y exposiciones imperdibles

Enero cultural en Coahuila

Con el inicio del año, la Secretaría de Cultura de Coahuila ha invitado al público a disfrutar enero con una amplia y diversa agenda de exposiciones, talleres y residencias artísticas que se desarrollan en distintos recintos culturales del estado.

Durante este mes, museos y espacios especializados abren sus puertas para mostrar propuestas de artes visuales, gráfica, arte textil y exposiciones internacionales.

El programa esta conformado por residencias artísticas y talleres de grabado en el Taller Elena Huerta en Saltillo, exposiciones colectivas como Destino y ruta en el Centro Cultural Nancy Cárdenas de Parras y Texto Textil Territorio en el Museo de Artes Gráficas.

De igual manera, el próximo 29 de enero, tendrá lugar en Torreón, en el Museo Regional de La Laguna la inauguración de la exposición Tiempo de Pensar en Comunidad. Memoria del Concurso Nacional de Fotografía de los Derechos Humanos.

La muestra invita a la reflexión colectiva desde la imagen y la memoria social.

La secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, comentó que las artes visuales son un pilar fundamental para el desarrollo cultural del estado, debido a que a partir de la mirada nace el asombro, la conciencia y el amor por el arte.

Cada una de las exposiciones representa una oportunidad para sensibilizar a la sociedad, generar diálogo y fortalecer los valores a través de la creación artística, lo que permite que el público se reconozca y se conmueva desde la experiencia estética.