Por primera vez en su historia, Holbox tendrá Estación y Base de Policía, y de Protección Civil

Inversión en la seguridad de Holbox

Con motivo de dar inicio a la construcción de la Base de la Policía y Bomberos de Holbox, la gobernadora Mara Lezama Espinosa colocó la primera piedra. Se trata de una infraestructura estratégica para poder fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y de atención a emergencias en la isla.

Para la construcción de la obra, se tiene contemplada una inversión total de 16 millones 500 mil pesos, como parte del compromiso del gobierno estatal de garantizar entornos seguros tanto para la población como para los turistas. Tal y como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“Este es un gobierno humanista con corazón feminista, un gobierno que escucha, entiende y atiende, que no gobierna desde el escritorio, sino caminando el territorio y respondiendo a las necesidades reales de la gente”, explicó Mara Lezama.

En el evento, la Gobernadora enfatizó en que Holbox es una comunidad viva, insular, con crecimiento, con trabajo, con turismo, pero también con desafíos. Por muchos años careció de infraestructura formal para la atención de emergencias, lo que generó incertidumbre y vulnerabilidad.

El proyecto está destinado a mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la vigilancia y reducir la percepción de inseguridad. “Es una inversión que se traduce en paz social y en mejores condiciones de vida. Esta obra permitirá contar con una respuesta más oportuna, eficiente y coordinada ante situaciones de riesgo, delitos e incendios, contribuyendo a la protección de las familias de Holbox, así como al fortalecimiento de su vocación turística y su desarrollo sostenible” añadió Lezama .