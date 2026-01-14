Gobierno de Puebla da seguimiento a la reparación del césped en el Estadio Cuauhtémoc

. .

En cumplimiento al convenio firmado entre el Gobierno del Estado y el Club Puebla F.C. para la rehabilitación del césped del Estadio Cuauhtémoc, se instruyó a la empresa proveedora responsable a realizar de manera inmediata la reparación de los daños registrados en el terreno de juego durante el encuentro disputado entre la escuadra poblana y Mazatlán F.C.

La directiva del club informó que el césped instalado cuenta con una base de arena sílica, sistema que requiere un periodo de enraizamiento de entre ocho y diez semanas para alcanzar su consolidación óptima. Dicho proceso se fortalece mediante programas de fertilización controlada y una adecuada exposición a la luz solar, factores que garantizan mayor resistencia y estabilidad del pasto.

Cabe destacar que la colocación del césped fue supervisada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con el propósito de verificar que cumpliera con los estándares técnicos y de calidad exigidos para albergar entrenamientos de selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de mantener el campo del Estadio Cuauhtémoc en condiciones óptimas de juego, asegurando un terreno seguro y de alto nivel para el desarrollo de encuentros profesionales y eventos deportivos de carácter nacional e internacional, que fortalezcan el posicionamiento de Puebla como referente en materia deportiva.