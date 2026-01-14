Incendio en Waldo’s de Sonora: fiscalía del estado imputa a ocho personas

Incendio en Waldo´s Sonora (Daniel Sánchez (EFE))

Después de casi 18 horas de la audiencia en contra del incendio ocurrido el 1 de noviembre del 2025 en un Waldo´s de Sonora, que dejó a 24 fallecidos y 14 lesionados, la fiscalía del estado dio a conocer la imputación penal contra ocho personas físicas y una persona moral.

Desde las primeras investigaciones, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes han exigido justicia y una mayor cautela por parte de las autoridades, ya que aseguran que muchos de los inmuebles que se encuentran cercan de donde sucedió el incendio, tampoco cuentan con un correcto plan parta el mantenimiento de su instalaciones.

Los delitos por los que estas personas fueron imputados van desde el homicidio culposo , lesiones, daños, aborto (una de las victimas era una mujer embarazada), el uso de documento falso y el incumplimiento de un deber legal.

Para la mayoría de los imputados, el juez de control opto por imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva ya que considera acreditado su arraigo, la inexistencia de riesgo para las víctimas y la ausencia de peligro de obstaculización del proceso.

Aún así los señalados tienen la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante la autoridad, al igual que a la exhibición de una garantía económica y tienen prohibido salir del ámbito territorial establecido por el juzgador.

Por otro lado, en el caso del representante legal de la persona moral, el juez determinó a José Luis “N”, quien recibirá un trato procesal distinto. Ya que se le atribuye haber realizado trámites con las autoridades municipales en los que utilizaba presuntos documentos falsos, con el objetivo de obtener de permisos. Asimismo se le acusa de omisiones importantes en cuanto a su cargo de supervisión.

Para José Luis “N”, el juzgador ordenó la prisión preventiva justificada. No obstante, esta medida no pudo ser ejecutada debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente.

“Ante tales circunstancias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), realiza las acciones correspondientes para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas”, apuntó en un comunicado la fiscalía de Sonora.

El próximo 19 de enero el juez decidirá si ordena juicio contra las personas ya imputadas.