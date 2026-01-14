La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó reforma que le reduce el aguinaldos a pensionados de Zacatecas

Disminuyen el aguinaldo a pensionados de Zacatecas

Impulsada por el gobernador David Monreal Ávila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha avalado una reforma que le reduce el aguinaldo a las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

Con la mayoría votos del Pleno del articulo 7, la disminución va a enfrentarse una baja del 50 por ciento, es decir que pasara de ser de 60 días a solo 30 días.

En un inicio la reforma también incluía los artículos 128 y 128 BIS, los cuales establecían que el otorgamiento de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones del Instituto estaría sujeta a su capacidad financiera y a su reserva técnica. Sin embargo la propuesta de Loretta Ortiz Ahlf, la ministra ponente, fue invalidada, hasta que solo quedó el artículo 74.

Este último si fue aprobado ya que se considera que la disminución de 60 a 30 días, no es algo que vulnere el derecho humano a la seguridad social. La SCJN explica que se trata de una medida razonable y orientada a garantizar la suficiencia presupuestaria y la sostenibilidad financiera del ISSSTEZAC.

La respuesta de los insatisfechos trabajadores se manifestó en protestas y movilizaciones. Ante esto, el tribunal les explicó que dicha medida aplicara únicamente para aquellas personas que se pensionaron después del 10 de agosto del 2024.



