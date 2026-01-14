Puebla va por el título de mejor destino gastronómico en los Food and Travel 2025

Puebla nominada a los premios Food and Travel 2025 El estado junto con el hotel cartesiano buscan ganar el reconocimiento como mejor hotel y mejor gastronomía en estos próximos premios internacionales

El estado de Puebla fue nominado como Mejor Destino Gastronómico de México, mientras que el Hotel Cartesiano participa en la categoría de Mejor Hotel Urbano, dentro de la décima edición de los premios Food and Travel 2025 Reader Awards, donde el público decide con su voto.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, destacó que estas nominaciones reflejan el reconocimiento a la riqueza culinaria poblana, que ha trascendido fronteras gracias a sus sabores, tradiciones y técnicas heredadas por generaciones, por ello, hizo un llamado a las y los poblanos para respaldar al estado y a uno de sus hoteles emblemáticos antes del 30 de enero de 2026, fecha en que cierra la votación.

La funcionaria subrayó que 2026 será un año clave para la promoción turística de Puebla, con una fuerte presencia en ferias nacionales e internacionales, así como en eventos de alcance global como FITUR en España y la Copa del Mundo 2026; en este último caso, explicó que se impulsarán ocho rutas turísticas y se espera la llegada de alrededor de 300 mil visitantes de distintos países.

Desde el sector hotelero, Héctor Guerrero, gerente general del Hotel Cartesiano, señaló que estas nominaciones son resultado del trabajo conjunto entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, una alianza que ha permitido posicionar a Puebla como un destino competitivo y atractivo para el turismo urbano y gastronómico.

En la misma línea, el presidente de Canirac Puebla, Juan José Sánchez Martínez, resaltó que la cocina poblana es hoy un referente nacional, gracias al esfuerzo de cocineras, cocineros y restauranteros, así como al impulso institucional.

La invitación a votar ya está abierta y puede realizarse en la plataforma oficial de los premios Food and Travel, enlace que también se encuentra disponible en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Turístico y en el sitio visitpuebla.mx. La cuenta regresiva ya empezó y Puebla busca, una vez más, saborear el reconocimiento nacional.