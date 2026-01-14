Rocha Moya asiste al relevo en el mando de la Cuarta Región Naval en Mazatlán

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el nuevo comandante Edy Meléndez Cedillo El vicealmirante asumió el cargo de comandante accidental de la Cuarta Región Naval

El mando de armas de la Cuarta Región Naval cambió este martes en Mazatlán, Sinaloa, durante una ceremonia oficial a la que asistió como invitado al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya; En el acto, el vicealmirante Edy Alberto Meléndez Cedillo asumió como comandante accidental, en sustitución del vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval.

El evento se realizó en las instalaciones de la propia Región Naval y contó con la presencia de la secretaria general de Gobierno, Geraldine Bonilla Valverde, así como de la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, además de autoridades civiles, navales y militares.

Al rendir protesta, Meléndez Cedillo recalcó su lealtad y compromiso con México, al señalar que su labor estará enfocada en la defensa del territorio nacional, la soberanía, las tareas de seguridad y el apoyo a la población en casos de emergencia o desastre.

El nuevo comandante cuenta con 32 años de servicio activo en las Fuerzas Armadas y una sólida formación académica, que incluye estudios como ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar, así como capacitación y entrenamiento como piloto de helicóptero en México, Estados Unidos y Colombia, entre otros cursos especializados.

Durante su intervención, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció el trabajo del vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval, a quien calificó como un mando disciplinado y clave en la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las fiscalías. Destacó que ese trabajo conjunto ha sido fundamental en las acciones para pacificar Sinaloa, por lo que le entregó un reconocimiento por su desempeño y dedicación al frente de la Cuarta Región Naval.

El mandatario estatal subrayó también la importancia del respaldo de la Secretaría de Marina y de las corporaciones de seguridad, especialmente en los municipios costeros, y expresó su disposición de mantener una coordinación cercana con las nuevas autoridades navales para atender las necesidades de la población.