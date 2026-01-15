Cerrada carretera Monterrey- Laredo por choque e incendio de tráiler

Elementos de Protección Civil Nuevo León atienden reporte de accidente en carretera Monterrey-Laredo

Durante la madrugada del jueves se registró un accidente en la carretera libre Monterrey-Laredo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Un tráiler que viajaba en dirección al sur, choco en el km 66, tramo que atraviesa por el municipio de Salinas Victoria y comenzó a incendiarse tras el impacto.

Debido al incendio, los cuerpos de emergencia activaron protocolos pues las llamas representaban un riesgo para las personas que se encontraban en la zona como para los demás automovilistas.

Se tomaron las medidas necesarias para controlar el incendio y así evitar un siniestro mayor. También se contó con el apoyo de miembros de protección civil y Cruz Roja quienes evaluaron las quemaduras del chofer y lo trasladaron a una clínica cercana.

Aún se continúan los trabajos en la zona, por lo cual la carretera permanece cerrada, y se recomienda tomar como alternativa la autopista Monterrey- Nuevo Laredo.