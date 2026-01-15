Con resultados, Gobierno de Puebla combate corrupción y garantiza tranquilidad a familias

. .

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que su administración está dedicada a generar bienestar para la población, con prioridad en atender a las 400 mil familias que viven en pobreza alimentaria, rehabilitar calles abandonadas y fortalecer el Programa de Obra Comunitaria.

Armenta subrayó que el Gobierno estatal trabaja con resultados y sin confrontaciones: “Estamos dedicados a generar bienestar a la población, no estamos confrontados con nadie”, afirmó.

Combate frontal a la corrupción

El mandatario reiteró que su administración combate la corrupción heredada de gobiernos neoliberales, a la que calificó como un “saqueo institucionalizado”. Señaló que no actuar jurídicamente constituiría una omisión, por lo que se integran expedientes y se presentan demandas para resolver problemas que han persistido durante décadas.

En este sentido, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, destacó que la instrucción es clara: “Tenemos que hacer un gobierno transparente, humano, cercano, comprometido y que dé resultados”.

Respeto y transparencia

Armenta enfatizó que en su gobierno prevalece el respeto absoluto a la libertad de expresión y de prensa. Aclaró que cuando exista información que no corresponda a la verdad, habrá siempre una respuesta puntual: “Como gobierno nuestra obligación es precisar la información y que las audiencias accedan a los datos reales”.

García Parra añadió que Puebla no puede estar sometida a intereses particulares y que la administración estatal se enfocará en la difusión de la verdad: “No hay pleito con nadie, no hay confrontación, exigimos que se diga la verdad siempre. Pasaremos de una etapa de deuda oculta y saqueo, a una nueva etapa con rumbo hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”.

Resultados en seguridad y bienestar

El gobernador puntualizó que su administración trabaja para garantizar salud, tecnología, educación, desarrollo industrial y seguridad. En materia de protección a las mujeres, destacó que durante el primer año de gobierno se logró una reducción del 43% en feminicidios, gracias al trabajo interinstitucional.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla busca consolidar una etapa de reconstrucción y recuperación, enfocada en la transparencia, el combate a la corrupción y la generación de bienestar para las familias poblanas.