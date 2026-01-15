En Sinaloa entregan chamarras y cobijas a 650 familias de comunidades indígenas de Ahome

Entrega de cobijas y chamarras en Ahome, Sinaloa

El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), realizó una jornada de atención social en comunidades serranas del municipio de Ahome. El titular de Sebides, Omar Alejandro López Campos, repartió cobijas y abrigos a 650 familias de comunidades indígenas como Ejido Bacorehuis, El Hecho, Jitzámuri, Las Lajitas y El Colorado, quienes enfrentan condiciones climáticas adversas durante esta época del año.

Luz Emilia Vázquez Armenta, beneficiaria de la comunidad de Bacorehuis, agradeció la atención recibida y expresó: “Buenas tardes. En esta hora le damos gracias al gobernador, porque volteó a ver a la comunidad indígena de Bacorehuis. Muchas gracias por mandar a las personas a traernos cobijas y chamarras; ya ve que hace mucho frío y estamos muy agradecidos. Muchas gracias”.

La dependencia reiteró que este tipo de jornadas se realizan de manera permanente como parte del acompañamiento institucional a las comunidades serranas, fortalecer la prevención y la atención social durante la temporada invernal.

La Crónica de Hoy 2026