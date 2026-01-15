Mara Lezama anuncia la llegada de hospitales con especialidades a Quintana Roo

Hospitales en Quintana Roo El estado contará por primera vez con dos sistemas de salud de tercer nivel

Mara Lezama Espinosa, gobernadora del estado de Quintana Roo, anunció que por primera vez en su historia del estado, se migrará la atención médica de tercer nivel en dos sistemas de salud, un cambio que marcará un antes y un después en la capacidad hospitalaria del estado.

La mandataria señaló que en esté 2026 será el año de la salud en Quintana Roo, al tratarse de una inversión sin precedentes que permitirá atender en el propio estado padecimientos de alta especialidad que antes obligaban a las familias a viajar a otras entidades.

También agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de los titulares del IMSS Ordinario, Zoé Robledo; del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch; y del ISSSTE, Martí Batres, por sumar esfuerzos a favor de la población.

El principal eje de esta transformación será la Torre de Especialidades de tercer nivel, que se construirá junto al Hospital General Jesús Kumate en Cancún; este nuevo edificio contará con servicios como neurocirugía, nefrología, oncología y oftalmología, además de dos resonadores magnéticos y cinco quirófanos, lo que permitirá que el hospital migre formalmente a tercer nivel y fortalezca la red del IMSS-Bienestar.

Torre de Especialidades en Quintana Roo Se construirá junto al Hospital General Jesús Kumate en Cancún

De manera paralela, Quintana Roo avanzará con la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, que ampliará la atención especializada en otro sistema de salud, con ello, el estado tendrá dos hospitales de tercer nivel operando al mismo tiempo, algo inédito en su historia, explicó la Gobernadora.

A este esfuerzo se suman otras obras clave: la conclusión del Hospital General de Chetumal del IMSS-Bienestar, que pasará a 120 camas e incorporará área de hemodinamia; el nuevo Hospital General del ISSSTE en Chetumal, con 90 camas, cinco quirófanos, servicio de hemodiálisis y Rayos X; y la reconversión del antiguo Jesús Kumate en un Hospital Materno Infantil de tres niveles.

También destacó el nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, con 60 camas y la ampliación de la clínica del ISSSTE en Cancún, que crecerá gradualmente hasta 90 camas. En Playa del Carmen, recordó que ya está en operación una Unidad de Medicina General del ISSSTE, equipada con tomógrafo y mastógrafo de última generación, considerados entre los mejores de la región.

Mara Lezama informó además que ya se trabaja con el Centro Nacional de Trasplantes para establecer un Centro Estatal de Trasplantes y que se gestionan las licencias sanitarias necesarias para realizar procedimientos de alta complejidad dentro del propio estado.

“La salud es un derecho, no un privilegio”, subrayó la Gobernadora, al afirmar que estas acciones reducirán la desigualdad, evitarán traslados fuera de Quintana Roo y garantizarán atención médica especializada y digna para las y los quintanarroenses.