Sinaloa refuerza agenda de igualdad y prevención de violencia de género

Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa (SEIMHES) Autoridades estatales revisaron avances, tomaron protesta a nuevas instancias y dieron seguimiento a programas de capacitación

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa (SEIMHES), autoridades estatales y representantes de distintas instituciones se reunieron para evaluar acciones en marcha y dar continuidad a las estrategias enfocadas en garantizar la igualdad sustantiva, así como en prevenir y erradicar la discriminación y la violencia por razones de género en la entidad.

En la sesión, encabezada por la presidenta del Sistema y secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, se reiteró el compromiso del Estado para cerrar brechas en ámbitos como el económico, político, laboral, educativo, social y cultural, bajo un esquema de planeación, evaluación y rendición de cuentas.

Como parte del orden del día, se tomó protesta a la nueva instancia integrante del Sistema, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), encabezada por el arquitecto Omar López Campos, quien fue representado por la subsecretaria de Evaluación y Planeación, Nicté Loi Ceceña Romero.

También rindieron protesta los integrantes de las seis comisiones del SEIMHES, enfocadas en impulsar la igualdad en la vida económica, política, social, civil y cultural, además de garantizar el derecho a la información y la participación en materia de igualdad.

Durante la reunión, la subsecretaria de Igualdad Sustantiva y Perspectiva de Género, Rosa Elena Millán Bueno, en su calidad de secretaria ejecutiva del Sistema, presentó los avances del trabajo de capacitación 2025, considerado eje rector de la política transversal de género.

Entre las acciones destacadas se mencionó la capacitación en movilidad segura para prevenir el acoso en el transporte público, los avances del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y el desarrollo del Distintivo Violeta por la Igualdad de Género en el ámbito laboral.

En su intervención, Rosa María Gámez, titular del CEPAVIF, informó sobre las labores de prevención realizadas de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, el sector educativo y dependencias públicas; por su parte, la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, Merle Dinora López Mariscal, dio cuenta de los talleres de empoderamiento dirigidos a mujeres, realizados durante el último semestre de 2025.

La jefa del Departamento de Igualdad en el Ámbito Social y Cultural de la Secretaría de las Mujeres, Jessica Margarita Aceves Herrera, expuso el papel de la cultura como herramienta de prevención de la violencia contra las mujeres.

Detalló acciones como el Ciclo de Cine para Mujeres con Perspectiva de Género, actividades de teatro, círculos de lectura, el primer concurso de la canción feminista Sinaloa 2025, el trabajo del coro “Las Sinaloitas”, teatro guiñol, la exposición Mujer Indígena Jamuchím y actividades culturales en centros penitenciarios.

Hacia el cierre de la sesión, la coordinadora de los Centros LIBRE, Paola Sauceda Araiza, destacó la instalación de 16 centros en el estado, como parte de una política pública prioritaria impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a fortalecer la prevención de las violencias y la reconstrucción del tejido social desde las comunidades.

Añadió que, a través de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, Sinaloa se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en la conformación de esta red, que promueve la participación comunitaria y el liderazgo de las mujeres.