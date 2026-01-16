Puebla continua con los operativos dentro de los centros penitenciarios

Penitenciarias de Puebla Operativos coordinados en las cárceles del estado, Huejotzingo y Huauchinango permitieron asegurar más de 120 objetos punzocortantes, teléfonos celulares y presunta droga, con apoyo de fuerzas federales

Con el objetivo de mantener el orden y reforzar la seguridad al interior de los centros de reclusión (cárceles), autoridades Estatales y federales realizaron operativos de revisión en los penales de Puebla, Huejotzingo y Huauchinango, donde se decomisaron más de 120 armas, equipos de comunicación y sustancias prohibidas.

En el penal de Puebla, las revisiones permitieron el aseguramiento de 90 objetos punzocortantes, además de 10 bocinas, siete teléfonos celulares, cuatro chips, ventiladores, así como envoltorios con posible heroína, recipientes para su consumo y una gramera, artículos que están prohibidos dentro del centro.

En Huejotzingo, el personal penitenciario localizó 11 envoltorios con aparente marihuana y cristal, 10 recipientes para el consumo de droga, nueve objetos punzocortantes, cuatro celulares, una tarjeta SIM, accesorios telefónicos y bocinas.

Mientras tanto, en el penal de Huauchinango se decomisaron 27 objetos punzocortantes, 18 envoltorios con posible marihuana, dos teléfonos celulares y otros artículos no permitidos, como parte de las mismas acciones preventivas.

Durante los operativos, los policías custodios de la Secretaría de Seguridad Pública del estado contaron con el respaldo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, lo que permitió realizar las revisiones sin incidentes y con control total de las instalaciones.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, reiteró que este tipo de supervisiones se mantendrán de forma permanente para garantizar la gobernabilidad, la seguridad y el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios de la entidad.