Puebla impulsa justicia energética y desarrollo tecnológico

El Gobierno de Puebla consolida el Polo de Desarrollo para el Bienestar en San José Chiapa, con acciones que fortalecen el crecimiento económico, educativo y tecnológico del estado. El gobernador Alejandro Armenta subrayó que esta política pública coloca en el centro a la educación y a las comunidades históricamente rezagadas.

La estrategia de justicia energética busca garantizar acceso a electricidad en localidades marginadas, mediante proyectos científicos desarrollados junto al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Estas iniciativas no solo atienden necesidades básicas, sino que también impulsan la productividad agrícola y la soberanía tecnológica en comunidades rurales.

Armenta recordó que al inicio de su administración existían más de mil 100 escuelas sin energía eléctrica. Para revertir esta situación, se implementaron sistemas fotovoltaicos: 150 planteles fueron electrificados en el último año y en el presente ejercicio se intervendrán más de 700 escuelas, con el objetivo de reducir de manera contundente la brecha educativa y tecnológica en zonas de difícil acceso.

Por su parte, el director general de la Agencia de Energía de Puebla, Rodolfo Camacho Hernández, explicó que el proyecto responde al mandato del gobernador y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. Entre las acciones destacan la construcción de la subestación eléctrica de San José Chiapa, la instalación de paneles solares, equipos de cómputo, internet satelital y proyectores en escuelas, además de proyectos productivos que fortalecen la economía local.

El director del INAOE, Julián Sánchez de la Llave, resaltó que este esfuerzo es un ejemplo de cómo la ciencia y el desarrollo tecnológico pueden generar beneficios inmediatos. Explicó que los sistemas agroecológicos y fotovoltaicos permiten producir energía limpia y alimentos en un mismo espacio, con impacto directo en campesinas y campesinos. Este modelo, desarrollado en Puebla, se ampliará próximamente a mayor escala.