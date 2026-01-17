Anuncia Mara Lezama nueva base de seguridad en Felipe Carrillo Puerto con inversión de 26 MDP

Bases de policías en Felipe Carrillo Puerto La obra forma parte de una estrategia estatal que contempla cinco bases policiales en Quintana Roo

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la construcción de una nueva base de seguridad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con una inversión de 26 millones de pesos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la paz y la seguridad en el estado.

Desde el corazón de Carrillo Puerto la titular del Ejecutivo informó que esta obra se integra a un programa de construcción y rehabilitación de bases policiales que contempla cinco instalaciones en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar y Tulum, con una inversión global cercana a los 78 millones de pesos.

Acompañada de la presidenta municipal Mary Hernández, Mara Lezama destacó que la nueva base está diseñada para garantizar condiciones dignas y profesionales para las y los elementos de seguridad, al contar con un edificio administrativo moderno que incluirá punto de monitoreo inteligente, área administrativa, sala de permanencia, recepción y sala de espera, site de comunicaciones, depósito de armamento y sanitarios para mujeres y hombres.

Asimismo, el proyecto contempla espacios adecuados para el descanso y bienestar del personal operativo, como un dormitorio para mujeres con capacidad para 44 elementos y otro para hombres para 66 elementos, ambos completamente equipados, además de un área de convivencia con sala de visitas, sala de descanso, comedores, cocina, sanitarios y lavandería.

La Gobernadora subrayó que esta base permitirá un mayor despliegue y control de las labores de seguridad en la zona rural del municipio, con el fin de proteger las actividades agrarias y fortalecer el comercio regional.

“En Quintana Roo construimos la paz con planeación, inversión y sentido humano. Así se cuida al pueblo y así avanza Felipe Carrillo Puerto, con esperanza, compromiso y el corazón puesto en su gente”, expresó Mara Lezama.