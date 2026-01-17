Puebla abre proyectos de inversión a migrantes en retorno para impulsar su desarrollo

Migrantes Puebla Connacionales que regresan al estado a sumarse a proyectos productivos con capital asegurado, como paneles solares, fabricación de bicicletas y producción de calzado

Con la idea de generar mejores oportunidades de vida y fortalecer la economía local, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reiteró que las y los migrantes en retorno cuentan con las puertas abiertas para invertir en distintos modelos de agronegocios que impulsa la administración estatal y que ya tienen respaldo financiero.

El mandatario explicó que existen proyectos estratégicos listos para recibir la participación de connacionales, entre ellos la industria de paneles solares, una próxima fábrica de bicicletas y la producción de calzado, sectores donde ya hay recursos aportados por paisanos.

También Señaló que el objetivo es estrechar lazos y ofrecer alternativas reales de emprendimiento para quienes regresan al estado. “Si algún hermano migrante tiene que volver a Puebla, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos”, expresó.

Para hacer posible esta vinculación, el Gobierno de Puebla, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) y las Casas de Representación “Por Amor a Puebla”, mantiene coordinación con cámaras de comercio de poblanos establecidos en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas y Los Ángeles; estos enlaces permiten que inversionistas participen en proyectos de agronegocios y en cadenas de suministro dentro de la entidad.

Alejandro Armenta destacó que Puebla cuenta con una base industrial sólida y diversificada, lo que abre la puerta a más oportunidades. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de integrarse a la cadena de suministro de asientos para autos, aprovechando la industria automotriz instalada en el estado, además de otros productos más allá del calzado o las hebillas.

Finalmente, el gobierno estatal informó que, mediante el IPAM y en coordinación con distintas secretarías, se ofrecen programas específicos de apoyo para connacionales que retornan y buscan emprender o invertir en Puebla, con la intención de generar arraigo, fortalecer el vínculo familiar y detonar el desarrollo económico en las comunidades.