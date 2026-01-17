Sinaloa refuerza vacunación contra sarampión en comunidades de Mazatlán y Escuinapa

Brigadistas en Sinaloa Personal de la Secretaría de Salud supervisó la campaña de vacunación contra el sarampión en Villa Unión y la Isla de Bosque

La Secretaría de Salud del estado de Sinaloa realizó recorridos de supervisión en las comunidades de Villa Unión, en Mazatlán, y la Isla de Bosque, en el municipio de Escuinapa, para verificar el avance de la campaña de vacunación contra el sarampión que se mantiene activa en ambas zonas.

Las visitas estuvieron a cargo del área de Prevención y Promoción de la Salud, encabezada por su director, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, quien explicó que en estas acciones participaron cerca de 200 brigadistas que forman parte del Equipo de Respuesta Rápida desplegado en la entidad.

El funcionario señaló que desde el pasado primero de enero se ha puesto especial atención en reforzar las coberturas de vacunación, sobre todo entre jornaleros agrícolas y personas migrantes que se encuentran en el estado, considerados grupos con mayor riesgo ante la enfermedad.

Inzunza Leyva destacó que en ambas comunidades se observó un cumplimiento adecuado de los protocolos, así como una buena coordinación entre las distintas instituciones del sector salud, como el IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE y el área estatal de Vigilancia Epidemiológica.

Al cierre de la jornada, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para que acuda a los centros de salud y participe en la campaña de vacunación contra el sarampión, al subrayar que la inmunización es una medida segura y efectiva para prevenir la enfermedad y proteger a las familias, en especial a niñas, niños y personas en situación vulnerable.