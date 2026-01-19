Caribe Mexicano se proyecta desde la Puerta del Sol en Madrid ante más de 6.5 millones de personas: Mara Lezama

Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa desde la Puerta del Sol en Madrid El destino mexicano se promociona durante enero en el corazón de la capital española, en el marco de FITUR, con una activación que impactará a más de 6.5 millones de personas

El Caribe Mexicano llegó al corazón de Europa con una activación turística de alto impacto en la emblemática Puerta del Sol, uno de los espacios más icónicos y transitados del corazón de Madrid, donde diariamente convergen turismo, cultura y vida urbana.

Justo debajo de este punto histórico se encuentra la estación de Sol, el principal nodo de transporte de la capital española, por el que transitan más de 73 millones de personas al año.

Y en este sitio, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer que durante todo el mes de enero, el Caribe Mexicano se hace presente con una campaña que alcanzará a más de 6.5 millones de personas, consolidando su posicionamiento en el mercado europeo.

“Aquí, en el marco de FITUR, le decimos al mundo quiénes somos: un destino diverso, conectado con más de 120 ciudades, y con una oferta que va mucho más allá de sol y playa”, expresó la gobernadora de Quintana Roo.

Cultura viva, respeto por la naturaleza, gastronomía con identidad y experiencias auténticas forman parte de la narrativa con la que el Caribe Mexicano se presenta ante miles de visitantes que diariamente recorren este punto neurálgico de Madrid.

“Por eso, hoy, miles de personas descubren en Madrid que el Caribe Mexicano no es solo un destino: es la capital mundial de las vacaciones, un lugar que se vive, se siente y deja huella”, finalizó la Gobernadora.