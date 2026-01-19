Conalep promueve faena comunitaria para mejora de sus planteles entre alumnos y docentes

Faena en Conalep Plantel Teziutlán

Estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel Teziutlán del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep), realizaron una faena comunitaria en las instalaciones del centro educativo ubicado en la colonia Las Arboledas para promover el trabajo comunitario y mejoramiento del entorno escolar. Las labores consistieron en limpieza de pisos, banquetas y canchas, jardinería, lijado y pintura de paredes y macetas, recolección de basura, entre otras.

El director general de Conalep Puebla, Juan Antonio Martínez Martínez, destacó la importancia de fomentar entre las y los jóvenes la participación social en un ambiente de sana convivencia y responsabilidad, toda vez que es parte de la formación integral que ofrece la institución en concordancia con las directrices de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Martínez Martínez señaló que con estas acciones las y los estudiantes contribuyen a crear ambientes educativos limpios y seguros que optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento académico.

