Guanajuato brinda apoyo y beneficios a las mujeres y Organizaciones de la Sociedad Civil

Libia Dennise García Muñoz Ledo refrendó su compromiso con las mujeres de Guanajuato

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo refrendó su compromiso con las mujeres de Guanajuato al garantizar la continuidad de la Tarjeta Rosa y el Programa Tocando Corazones en este 2026.

Durante el programa Conectando con la Gente, la Gobernadora se dirigió a las mujeres guanajuatenses y declaró, “ustedes han contado y seguirán contando siempre con su Gobernadora. No están solas, soy su aliada incondicional, y en el Gobierno de la Gente las seguiremos apoyando en su vida diaria y en promover su superación para que logren sus metas y puedan sacar adelante a sus hijas e hijos”.

La Mandataria Estatal explicó que la Tarjeta Rosa seguirá brindando beneficios para mujeres de entre 25 y 45 años, haciendo dos entregas al año, cada una por 3 mil pesos (junio y noviembre).

Además declaró que este año tendrá beneficios adicionales como asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

“Para mí, contar con la Tarjeta Rosa me brindó la tranquilidad de poder sacar adelante a mi hijo, me ayudó en los gastos de la inscripción, de los útiles escolares y del uniforme”, dijo Paola Morfín Ruvalcaba, beneficiaria de este programa.

La Secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona, añadió que durante febrero y marzo se comenzará con el registro a través de la aplicación Tarjeta Rosa y contará con algunos cambios que buscan responder a los comentarios de las usuarias para facilitar la operación.

Como parte de estos cambios, ahora la Tarjeta Rosa estará vinculada a la banca electrónica de Banamex, tendrá un NIP impreso y la activación será más simple, además, la beneficiaria podrá designar a un beneficiario, en caso de fallecimiento de la titular y así su beneficiario pueda continuar con el apoyo de la tarjeta.

El proceso de activación se realizará a través de un código QR, siguiendo unos sencillos y logrando la activación el mismo día que se entregue la tarjeta.

Para la entrega de la nueva Tarjeta Rosa que se realizará durante los meses de abril y mayo es importante que lleve toda la documentación solicitada así como la de su beneficiario, esta información se puede encontrar en el siguiente link nuevocomienzo.guanajuato.gob.mx

La actual tarjeta perderá validez, por lo que las beneficiarias deberán retirar su dinero a más tardar el 31 de enero para evitar perderlo.

El otro tema abordado en Conectando con la Gente, fue el programa Tocando Corazones, con el cual, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados, el Gobierno de la Gente llega a más personas que realmente lo necesitan.

Rosario Corona dijo que para este 2026 se destinarán más de 645 millones de pesos en Tocando Corazones, por ello, se emitirán 2 convocatorias –en marzo y agosto-, en las que se distribuirán los recursos de manera equitativa en las 4 regiones del Estado.

La primera convocatoria se publicará el 23 de marzo, con un periodo de registro de proyectos del 25 de marzo al 24 de abril. La segunda está programa para el 19 de agosto, con un periodo de registro de proyectos del 25 de agosto al 11 de septiembre.

Rosa Laura Rojas Reynoso, Representante del Patronato del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, A.C. reconoció las mejoras en las reglas de operación de Tocando Corazones y declaró que el proyecto de esta Asociación Civil contempla incrementar la capacidad de hospedaje y mejorar la calidad de atención a los familiares de pacientes pediátricos provenientes de los 46 municipios.

“Entramos a esta plataforma y nos sentimos acompañados por gente muy humana y capaz que nos fortalece como asociación y nos brindan capacitaciones, eso nos encanta porque mejoramos nuestra capacidad para poder seguir apoyando a las familias”, declaró.

Libia Dennise agradeció a las invitadas de Conectando con la Gente e invitó a todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Organizados a mantenerse al pendiente de las nuevas convocatorias y de todo lo que viene en este 2026 con Tocando Corazones en la plataforma