Violencia contra choferes de transporte público en Guerrero deja dos muertos en 19 días de 2026

Ataque a unidad de transporte en Guerreo

En lo que va del primer mes de 2026 se han presentado múltiples agresiones contra operadores del transporte público en Acapulco, Guerrero, con dos muertos luego de recibir amenazas por no pagar extorsión.

Reportes de las autoridades y del gremio de transporte público estatal, se han registrado al menos los homicidios de dos choferes, así como la quema de unidades en diferentes puntos de la región.

Estas situaciones han provocado temor entre los conductores de las distintas rutas del transporte público en Guerrero, lo que los ha obligado a exigir más operativos de seguridad.

Ante esta situación, las autoridades han dicho que se cuenta con medidas de seguridad en todas las rutas, y refieren que las agresiones que se han denunciado han ocurrido “de manera sorpresiva” y en lugares donde por alguna causa no se cuenta con presencia de alguna fuerza de seguridad.

A pesar de que actualmente se han desplegado a elementos de la Policía Estatal, municipal y de la Guardia Nacional estos episodios siguen ocurriendo, lo que podría derivar en un paro en el servicio de transporte público si no se refuerzan las medidas de prevención.