Arranca en Coahuila el Programa Alimentario para miles de familias

Desde la colonia Niños Héroes, al sur de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque del Programa Alimentario, que beneficiará a miles de familias en los 38 municipios del estado, dentro de la estrategia social Mejora Coahuila.

El mandatario destacó que este esfuerzo se suma a los tres ejes que sostienen la calidad de vida en la entidad: seguridad, desarrollo económico y programas sociales. “La donación de productos como leche, huevo y el surtido Despenzón marcará la diferencia en la vida de nuestra gente”, afirmó.

Apoyo integral y obras sociales

Jiménez Salinas subrayó que además de los programas sociales, su administración trabaja en empleo, seguridad, educación y salud. Anunció un programa de bacheo, pavimentación y limpieza de terrenos baldíos en Saltillo, en coordinación con el alcalde Javier Díaz.

Recordó que este año se pondrán en marcha nuevas acciones de Mejora, como empleo temporal para mujeres cuidadoras, créditos sin intereses para micro y pequeños comerciantes, y cursos de capacitación para oficios y manualidades. “Aquí vamos puro para adelante”, enfatizó.

Desarrollo parejo en todo el estado

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora, señaló que cada programa permite a las familias ahorrar dinero que pueden destinar a otras necesidades. Añadió que en 2026 se continuará con obras sociales en colonias, barrios y ejidos, incluyendo pavimento, agua, drenaje, electrificación, techos, cuartos, baños y mejoras en escuelas.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la estrategia está dando “tiros de precisión” al atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

Unidad y acompañamiento

Jiménez convocó a las y los coahuilenses a trabajar en unidad y defender la tierra que es ejemplo nacional. En el evento estuvieron presentes legisladores locales y federales, autoridades municipales y estatales, así como beneficiarios del programa.