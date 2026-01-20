Catean en Veracruz una presunta fábrica de uniformes apócrifos de las Fuerzas Armadas

Autoridades federales aseguraron una presunta fábrica de uniformes apócrifos de las Fuerzas Armadas durante un operativo realizado en el municipio de Veracruz, como parte de una investigación por el delito de falsificación y uso indebido de indumentaria oficial, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un comunicado oficial, la acción fue encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal Pericial Forense, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal. El operativo se realizó en cumplimiento de una orden de cateo otorgada por un juez de Control.

El cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Malibrán, en el municipio de Veracruz, como parte de las diligencias derivadas de una carpeta de investigación iniciada por el delito de falsificación o uso indebido de uniformes, divisas, insignias o siglas de las Fuerzas Armadas. Este tipo de delitos representa un riesgo para la seguridad pública, ya que puede facilitar que personas ajenas a las instituciones oficiales se hagan pasar por autoridades.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades localizaron diversos objetos presuntamente utilizados para la elaboración de prendas oficiales falsas. Entre lo asegurado se encuentran máquinas textiles, prendas terminadas e insumos para su producción, así como insignias que podrían corresponder a corporaciones de seguridad.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalló que fueron aseguradas seis máquinas de coser tipo industrial, una máquina cortadora de tela, así como varios chalecos tácticos. Entre ellos se contabilizaron seis chalecos verdes camuflados, seis chalecos de color negro, algunos de los cuales portaban insignias de la Policía Estatal, además de un chaleco verde con café camuflado.

Asimismo, se localizó un rollo de tela color café con verde y rojo camuflado, así como un tramo de tela bordado con el nombre de una institución de las Fuerzas Armadas de México, lo que reforzó la sospecha de que el lugar era utilizado para la fabricación de uniformes apócrifos.

Tras el operativo, tanto el inmueble como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien será el encargado de continuar con las investigaciones y realizar las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportaron personas detenidas durante el cateo.

Este aseguramiento se da en un contexto de violencia e inseguridad persistente en el estado de Veracruz, donde distintos hechos delictivos han sido atribuidos, de manera preliminar, a la delincuencia organizada. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 15 de enero, cuando el alcalde de Coatzintla, Jorge Alanís, pidió públicamente a la población evitar salir después de las 10 de la noche, tras un ataque armado registrado en el bar “El Compadre”, donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada.

De acuerdo con datos de la organización civil Causa Común, durante 2025 fueron asesinados 24 policías en Veracruz, lo que refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan las corporaciones de seguridad en la entidad. Además, entre los años 2000 y 2026, se contabilizan 32 periodistas asesinados en el estado, cifra que coloca a Veracruz como una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico.

Las autoridades federales señalaron que continuarán con los operativos y acciones de inteligencia para combatir delitos que atentan contra la seguridad nacional, como la falsificación de uniformes oficiales, y reiteraron su compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población.